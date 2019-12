Richterin bringt Meischberger und Co. in Erklärungsnot

Der 127. Tag im Untreue-Prozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger und andere hätte heute im Zeichen der Ausführungen der beiden Hauptangeklagten stehen sollen - die entscheidenden Akzente setzte aber Richterin Marion Hohenecker, die mit ihren Nachfragen die beiden in Erklärungsnot brachte.

So fragte sie nach einem 365.000 Euro teuren Sportboot auf Ibiza, das Meischberger von seinem Geld gekauft haben will, für das es aber einen gemeinsamen Nutzungsvertrag mit dem mitangeklagten Makler Ernst Karl Plech gab - und dieser auch 50.000 Euro dazugezahlt hat. Meischberger zeigte sich davon überrascht, daran könne er sich nicht mehr erinnern.

Weiters wollte die Richterin wissen, warum Meischberger so viel Wert darauf legte, dass niemand erfuhr wie viel Geld er verdient - und gleichzeitig eine millionenschwere Villa in Wien Döbling errichtet hat. Das habe er absichtlich mit einem Kredit der Hypo Vorarlberg finanziert, obwohl er es auch gleich bezahlen hätte können, und hier habe sich niemand nachfragen getraut - "außer jetzt Sie Frau Rat", meinte er in Richtung der Vorsitzenden.