Meischberger erneut im Grasser-Prozess befragt

Am achten Tag seiner Befragung durch Richterin Marion Hohenecker hat sich der Zweitangeklagte Walter Meischberger im "Grasser-Prozess" einmal mehr mit Widersprüchen in seinen Aussagen konfrontiert gesehen. Wie schon zuvor begründete Meischberger dies mit "taktischen Aussagen" in seinen früheren Einvernahmen durch die Staatsanwaltschaft.

Vereinfacht gesagt seien dies Unwahrheiten gewesen, um seinen Freund Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) in nichts reinzuziehen, bei dem er nicht beteiligt war – denn schließlich habe es eine mediale Hetzjagd auf Grasser gegeben und Vernehmungsprotokolle seien regelmäßig an Medien gespielt worden, so die Rechtfertigung des ehemaligen freiheitlichen Abgeordneten.

Als seine Ausführungen die Oberstaatsanwälte Alexander Marchart und Norbert Denk amüsierten, reagierte Meischberger am Donnerstag im Großen Schwurgerichtssaal gereizt. “Der Herr Staatsanwalt schreibt mit, das ist gut, das können Sie sich ins Stammbuch schreiben”, so Meischberger in Richtung der Anklagebehörde.

Und dann klärte Meischberger auf: Transparenz an sich sei “kein Wert”. Er habe aus “Selbstschutz” “taktisch” bei den Vernehmungen geantwortet, die ganze Situation sei damals “fürchterlich” gewesen. Das meine er mit Transparenz, auch wenn der Staatsanwalt weiter “blöd lacht”. Diese Erheiterung möge auch ins Gerichtsprotokoll aufgenommen werden. Die beiden Staatsanwälte und die Richterin ließen Meischbergers Ausfall unkommentiert.

In der weiteren Befragung durch Richterin Marion Hohenecker – ein Ende ist derzeit nicht unmittelbar absehbar – verwies Meischberger dann mehrmals auf diese “taktischen Aussagen”. Des weiteren sei die damalige Einvernahme sehr anstrengend gewesen. Acht Stunden lang, rechnete Hohenecker daraufhin vor, die wieder einmal mit sehr profunder Kenntnis der Akten beeindruckte. “Ja, das hat sich gezogen”, so die Replik von Meischberger, der müder wirkte als die gut gelaunten Tage zuvor.

Bei einem Autobahnprojekt in Osteuropa, das Meischberger verrechnet hat, kam wieder einmal die Frage aller Fragen: Wo war die Leistung? Meischberger konnte das bei seiner Einvernahme nicht erklären, er wusste weder den genauen Namen der Autobahn noch ob sie nur in Ungarn oder auch in Rumänien gebaut worden sei. Am Donnerstag räumte er ein, dass die über die Autobahn verrechnete Leistung gar nichts mit einem Projekt im Ausland zu tun gehabt habe. Richterin Hohenecker scherzte, einen Lokalaugenschein zur Autobahn werde es nicht geben.

Dass Rechnungen nicht immer mit dem tatsächlichen Auftragsgegenstand übereinstimmten, kam bisher mehrfach zum Vorschein, Meischberger meinte etwa zu einer falschen Kennzeichnung: “Das Kind hat einen Namen gebraucht.”

Zuvor zeigte Hohenecker ein Leistungsverzeichnis des mitangeklagten Anwalts Gerald Toifl. Darin sind im Herbst 2009 zahlreiche gemeinsame Termine mit Grasser und Meischberger sowie dem mitangeklagten Makler Ernst Karl Plech zum Thema “Omega” angeführt.

Die Omega war jene Gesellschaft, die zur Weiterleitung der Gelder aus der Buwog-Provision von Zypern nach Liechtenstein diente. Die Millionen flossen zuerst von Wien nach Zypern zu einer Briefkastengesellschaft des mitangeklagten früheren Lobbyisten und PR-Unternehmers Peter Hochegger. Von dort ging das Geld auf ein Konto der Gesellschaft Omega mit Sitz in Delaware, USA. Von dem Omega-Konto wurden die Gelder in bar abgehoben und in bar auf drei Konten in Liechtenstein eingezahlt.

Anwalt Toifl wurde im Herbst 2009, als der Schmiergeldverdacht im Rahmen der Privatisierung der Bundeswohnungen bekannt wurde, von Meischberger kontaktiert und engagiert. Toifl hat im Oktober und November in seinem Leistungsverzeichnis zahlreiche Termine mit Meischberger, Grasser und Plech notiert.

So heißt es etwa in Toifls Leistungsverzeichnis: 1. Oktober 2009 – Telefonat KHG (Karl-Heinz Grasser, Anm.), 12. Oktober 2009 – Treffen WM, EP, KHG (Meischberger, Plech, Grasser, Anm.), 15. Oktober 2009 – Telefonat KHG Beratungsvertrag und Koordination, 18. Oktober 2009 – Treffen WM, EP, KHG, 19. Oktober 2009 – Treffen WM, EP, KHG, 22. Oktober 2009 – Termin Wicki (mitangeklagter Schweizer Vermögensverwalter Norbert Wicki, Anm.) und so weiter. Am 11. November 2009 ist ein Termin mit Grasser und Wicki “betreffend Mandarin” eingetragen, am 12. November ebenso. Am 18. November 2009 heißt es im Leistungsverzeichnis des Anwalts: “Telefonate Wicki und KHG wegen Darstellung Zufluss Firma CH”.

Toifl war im Zuge der Ermittlungen vom Anwalt eines Beschuldigten selbst zum Beschuldigten geworden. Er hatte juristisch beeinsprucht, dass seine Unterlagen im Prozess verwendet werden dürfen, aber in letzter Instanz verloren.

Meischberger gibt im Prozess an, er habe erst im Herbst 2009 erfahren, dass auch Grasser über die Offshore-Briefkastenfirma “Mandarin” investiert habe. Das habe die Sache kompliziert gemacht, sagte Meischberger heute.

Laut Anklage wurde das Schmiergeld in Liechtenstein zu gleichen Teilen auf drei Konten verteilt, für Meischberger, Plech und Grasser. Meischberger gibt an, alle drei Konten hätten ihm gehört. Dazu präsentierte er unter anderem eine Immobilieninvestmentvereinbarung zwischen ihm und Plech.

Richterin Hohenecker hielt Meischberger heute auch die Kontounterlagen des Kontos “400.815” bei der Hypo Investmentbank in Liechtenstein vor, das laut Anklage in Wahrheit Grasser gehörte. Meischberger pocht darauf, dass es sein Konto war. Für seinen Todesfall ist dort Plech als Zeichnungsberechtigter eingetragen. Dies begründete Meischberger so, dass weder seine Lebensgefährtin noch seine Kinder davon informiert waren, dass er Geld in Liechtenstein habe. Plech habe davon gewusst, wie er im Falle seines Todes sein Erbe aufteilen wollte. Plech habe aber von der Sterbeklausel gar nichts gewusst, sagte Meischberger im Herbst 2009 zum Staatsanwalt.