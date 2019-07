Granate aus Zweitem Weltkrieg im Neusiedler See entdeckt

Beim Ballspielen hat ein Jugendlicher am vergangenen Donnerstag im Neusiedler See im Gemeindegebiet von Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) eine Werfergranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Bursche war mit einer Jugendgruppe mit dem Kajak unterwegs, als er beim Spielen einen langen, harten Gegenstand am Grund des Sees ertastete, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag.

Die 23-jährige Jugendbetreuerin der Gruppe befestigte daraufhin eine Markierungsboje an dem Gegenstand und verständigte die Polizei. Diese brachte das Kriegsrelikt mit dem Polizeiboot an Land und übergab es dort dem Entminungsdienst. Es handelte sich laut Polizei um eine TOW-Werfergranate eines Raketenwerfers aus dem Zweiten Weltkrieg, die circa 135 Zentimeter lang und 80 Kilo schwer war.

Zwei weitere Kriegsrelikte wurden wenig später im Gemeindegebiet von Rust (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) und in Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) im Neusiedler See entdeckt. In Rust stieß ein Wassersportler am Donnerstag auf ein circa 17 Zentimeter langes Geschoss. In Zurndorf fand ein Passant am Freitag eine 7,5 Zentimeter lange Sprenggranate. Beide Kriegsrelikte stammen laut Polizei ebenfalls aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie wurden vom Entminungsdienst abgeholt und sicher entsorgt.