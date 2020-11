Grafenegg Festival blickt "voll Zuversicht" in Saison 2021

"Voll Zuversicht" präsentiert das Grafenegg Festival sein Programm für 2021. Die 15. Saison beginnt mit der Sommernachtsgala am 10. und 11. Juni, gefolgt von den Sommerkonzerten (26. Juni bis 7. August) und dem Festival (13. August bis 5. September). Aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation wird laut Aussendung des Festivals zunächst nur eine reduzierte Anzahl an Tickets angeboten. Der allgemeine Kartenverkauf beginnt am 16. Dezember.

Bei den neun Sommerkonzerten im Vorfeld des Festivals werden einige im Vorjahr abgesagte Veranstaltungen nachgeholt, darunter ein lateinamerikanischer Abend mit Juan Diego Florez ("Besame mucho"). Mnozil Brass kommen wieder, das European Union Youth Orchestra unter David Zinman hat u.a. die Alpensymphonie von Richard Strauss im Repertoire. Nachgeholt wird auch die Grafenegg Academy.

Das Festival unter der künstlerischen Leitung von Rudolf Buchbinder wird am 13. August mit Giuseppe Verdis "Messa da Requiem" eröffnet, als Solisten sind Krassimira Stoyanova, Anita Rachvelishvili, Piotr Beczala und René Pape angekündigt. Als "zentrale Säulen" der Jubiläumssaison nennt Buchbinder "die Philharmoniker aus Wien, München und Prag", am Dirigentenpult stehen u.a. Zubin Mehta, Valery Gergiev, Semyon Bychkov, Herbert Blomstedt und Andres Orozco-Estrada. Intendant Buchbinder: "Ich freue mich auf jede einzelne Künstlerin und jeden einzelnen Künstler." Insgesamt sind beim Festival 15 Abendkonzerte und vier Matineen an vier Wochenenden vorgesehen.

Composer in Residence ist im kommenden Sommer der japanische Komponist Toshio Hosokawa, der auch den Composer-Conductor-Workshop "Ink Still Wet" leitet. Am 20. August steht die österreichische Erstaufführung seines vom Festival mitbeauftragten Violinkonzerts mit Veronika Eberle als Solistin am Programm.

Stolz auf das "hervorragende Sicherheitskonzept" zeigt sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und erwartet für 2021 "musikalische Sternstunden auf höchstem Niveau". Niederösterreichs internationale Reputation als Kulturland sei "auf das engste mit Grafenegg und Rudolf Buchbinder verbunden", so Mikl-Leitner.

Neben dem Wolkenturm stehe auch das Auditorium "durch die Aktualisierung und Erweiterung unseres Präventionskonzepts" wieder als Spielstätte für Matineen und als Schlechtwetteralternative zur Verfügung, erklärt Philipp Stein, Geschäftsführer der Grafenegg Kulturbetriebsgesellschaft. Leider könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht garantiert werden, dass es auch das musikalische Rahmenprogramm mit Préludes, Einführungen und Late Night Sessions wieder geben kann.

Am letzten Festivaltag (5. September) erklingen jedenfalls in einer Matinee Werke der wetterbedingt abgebrochenen Festival-Eröffnung 2020, darunter die Uraufführung von Konstantia Gourzis Trompetenkonzert. Buchbinder: "Das Abschlusskonzert mit Renée Fleming schließt dann den Kreis zu den Anfängen des Festivals" - die amerikanische Sopranistin hatte bereits 2007 bei der Eröffnung auf der Bühne des Wolkenturms mitgewirkt. Diesmal singt sie "Vier letzte Lieder" von Richard Strauss.

Der Grafenegg Kulturbetriebsgesellschaft als Teilbetrieb der NÖ Kulturwirtschaft (in Partnerschaft mit der Familie Metternich-Sandor, der NÖ Hypo Beteiligungsholding GmbH sowie den Marktgemeinden Grafenegg und Grafenwörth) stehen 9,4 Millionen Euro als Jahresetat zur Verfügung. Dabei sind nicht nur Eigenveranstaltungen, sondern u.a. auch Kosten für Parkpflege, Gebäudewartung, Technik, Marketing und Personal inkludiert. Die Gesellschaft selbst bringt 3,7 Millionen Euro insbesondere durch Kartenverkauf, Sponsoren und Vermietungen auf, das Land NÖ steuert 5,3 Millionen Euro an Subventionen bei, der Bund und die Gemeinden fördern Grafenegg mit 410.000 Euro.

(S E R V I C E - Grafenegg Sommersaison 2021, 10. Juni bis 5. September. Kartenverkauf: für Freundeskreis des Grafenegg Festivals ab 2. Dezember, für Inhaber der Grafenegg-Card ab 9. Dezember, allgemeiner Verkaufsstart am 16. Dezember. Tickets und Information: sowie Tel. 02735/5500 und 01/586 83 83)

