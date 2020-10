Grätzl-Analyse - Unter St. Veit: Grätzl-Votum weicht vom Bezirk ab

Unter St. Veit trägt rot: Statt wie im 13. Bezirk die ÖVP hat im einstigen "Neudörfl" die SPÖ den größten Stimmenanteil bei der Gemeinderatswahl errungen. 29,14 Prozent erhielten die Sozialdemokraten, im Bezirk waren es 31,36 Prozent (zweiter Platz).

Die ÖVP, auf Bezirksebene die Nummer eins, schaffte im Grätzl 28,9 Prozent. Die Volkspartei schnitt also lokal viel weniger stark als im Gesamtbezirk (32,45 Prozent) ab. Den dritten Stockerlplatz nehmen die Grünen ein, damit im Bezirkstrend. Mit 14,94 Prozent in Unter St. Veit lukrierte die Ökopartei viel mehr Stimmen als in Hietzing.