Grätzl-Analyse - SPÖ bei der Märzstraße wie im Bezirk auf Platz eins

Bei der Märzstraße hat die SPÖ bei der Gemeinderatswahl wie im 15. Bezirk gesamt die meisten Stimmen erhalten. Im Viertel bei der Stadthalle erhielten die Sozialdemokraten 41,25 Prozent. Das ist ein etwas schlechteres Abschneiden als in Rudolfsheim-Fünfhaus (42,27 Prozent).

Mit 19,82 Prozent im Grätzl landeten auf Platz zwei wie im Bezirk die Grünen. Im Mittelfeld, also auf Rang drei, landete die ÖVP, was ihrer Platzierung im 15. Bezirk entspricht. Mit 10,92 Prozent bei der Märzstraße lukrierte die Volkspartei aber weniger Stimmen als in Rudolfsheim-Fünfhaus.