Grätzl-Analyse - Spittelberg im Bezirkstrend: SPÖ stärkste Partei, gefolgt von den Grünen

Alles regulär am Spittelberg, wo die Wähler so wie im 7. Bezirk der SPÖ die meisten Stimmen gönnten. Die Sozialdemokraten erreichten 34,49 Prozent im pittoresken Neubauer Grätzl. Damit unterscheidet sich ihre Performance kaum von jener in Neubau mit 34,38 Prozent.

Auch auf der zweiten Position hört die Partei in Bezirk und Grätzl auf den selben Namen: die Grünen mit 26,65 Prozent. Nummer drei ist die ÖVP, damit ebenfalls im Bezirkstrend. 14,29 Prozent der Urnenwähler am Spittelberg machten ein Kreuzerl bei der Volkspartei.

Die weiteren Plätze: Die NEOS kamen auf 11,21 Prozent, die FPÖ auf 3,99 Prozent und das Team HC Strache nur auf 1,25 Prozent. Die anderen Parteien vereinten 7,01 Prozent der Stimmen auf sich.

Am Spittelberg leben 5 523 bei der Gemeinderatswahl berechtigte Bürger - damit liegt das Grätzl relativ im Schnitt.

Dieser Text wurde von der APA - Austria Presse Agentur auf Basis der Ergebnisse automatisch generiert, die Bezirksergebnisse wurden nach Auszählung der Wahlkarten aktualisiert. Für Grätzl und Gemeindebauten auf Sprengelbasis können nur die Stimmen der Urnenwahl herangezogen werden, nicht aber die Wahlkarten.