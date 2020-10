Grätzl-Analyse - Leopoldau im Bezirkstrend, nämlich rot

Die Wählerherzen in der Leopoldau schlagen bei der Gemeinderatswahl ähnlich wie im ganzen 21. Bezirk. Für die Sozialdemokraten gab es im ehemaligen Marchfelder Dorf 46,54 Prozent. Sie liegen damit auf Augenhöhe mit dem Ergebnis in Floridsdorf.

Der zweite Platz ging wie im Bezirk an die ÖVP mit 17,79 Prozent im Grätzl. Den dritten Stockerlplatz nimmt die FPÖ ein, damit ebenfalls im Bezirkstrend. Die Freiheitlichen fuhren in der Leopoldau mit 11,72 Prozent etwas mehr Stimmen ein als in Floridsdorf.