Grätzl-Analyse - Lainz ist rot - Bezirk türkis

Sonderfall Lainz - im Gegensatz zu Hietzing mit einer Vorliebe für rot: Die SPÖ ist bei der Gemeinderatswahl Nummer eins in der Hietzinger Katastralgemeinde und nicht wie im 13. Bezirk die ÖVP. Die Sozialdemokraten kommen auf 34,44 Prozent. Im Bezirk sind es 31,36 Prozent und damit Platz zwei.

Anders als im Bezirk, wo die ÖVP den ersten Platz erreichte, gab's im Grätzl mit 27,11 Prozent Platz zwei für sie. Die Volkspartei schnitt also lokal viel weniger stark als im Gesamtbezirk (32,45 Prozent) ab. Den dritten Stockerlplatz nehmen die Grünen ein, damit im Bezirkstrend. Mit 12,13 Prozent in Lainz lukrierte die Ökopartei aber weniger Stimmen als in Hietzing.