Grätzl-Analyse - Laimgrube im Bezirkstrend: SPÖ stärkste Kraft vor den Grünen

In der Laimgrube hat die SPÖ bei der Gemeinderatswahl wie im 6. Bezirk gesamt die meisten Stimmen erhalten. Im Naschmarktviertel erhielten die Sozialdemokraten 34,33 Prozent. Das ist allerdings doch weniger als in Mariahilf generell (36,97 Prozent).

Platz 2 ging wie im Bezirk an die Grünen mit 23,74 Prozent im Grätzl. Nummer drei ist die ÖVP, damit ebenfalls im Bezirkstrend. Die Volkspartei fuhr in der Laimgrube mit 14,39 Prozent aber weniger Stimmen ein als in Mariahilf.