Grätzl-Analyse - Kreta im Bezirkstrend, nämlich rot

So wie im Gesamtbezirk hat die SPÖ in der Kreta bei der Gemeinderatswahl die meisten Stimmen gesammelt. Für die Sozialdemokraten gab es im dicht bebauten Favoritner Grätzl 51,98 Prozent. Das ist ein höherer Anteil als in Favoriten (48,4 Prozent).

Auch auf der zweiten Position hört die Partei in Bezirk und Grätzl auf den selben Namen: die ÖVP mit 12,16 Prozent. Nummer drei ist die FPÖ, damit ebenfalls im Bezirkstrend. Mit 9,98 Prozent in der Kreta lukrierten die Freiheitlichen ähnlich viele Stimmen wie in Favoriten.

Auf Rang vier, fünf und sechs reihen sich das Team HC Strache mit 6,49 Prozent ein, die Grünen (4,51 Prozent) sowie die NEOS mit 2,3 Prozent. Die übrigen kandidierenden Listen kamen gemeinsam auf 10,14 Prozent.

Mit 9 203 Wahlberechtigten ist die Kreta ein Grätzl von durchschnittlichem Zuschnitt.

