Grätzl-Analyse - Karmeliterviertel im Bezirkstrend: SPÖ stärkste Partei, gefolgt von den Grünen

Die Wählerherzen im Karmeliterviertel schlagen bei der Gemeinderatswahl ähnlich wie im ganzen 2. Bezirk. Die Sozialdemokraten kamen im beliebten Marktgrätzl auf 37,6 Prozent. Damit liegen sie unter ihrem Ergebnis in der Leopoldstadt (42,49 Prozent).

Auch auf der zweiten Position hört die Partei in Bezirk und Grätzl auf den selben Namen: die Grünen mit 24,07 Prozent. Im Mittelfeld, also auf Rang drei, landete die ÖVP, was ihrer Platzierung im 2. Bezirk entspricht. Mit 12,63 Prozent im Karmeliterviertel lukrierte die Volkspartei aber weniger Stimmen als in der Leopoldstadt.