Grätzl-Analyse - Donau-City geht mit Bezirk konform und wählte SPÖ

Grätzl und Bezirk sind sich einig: In der Donau-City wird die SPÖ bei der Gemeinderatswahl wie im 22. Bezirk in Führung. Für die Sozialdemokraten gab es im Stadtteil an der Reichsbrücke 46,44 Prozent. Damit unterscheidet sich ihre Performance kaum von jener in der Donaustadt mit 46,16 Prozent.

Der zweite Platz ging wie im Bezirk an die ÖVP mit 18,13 Prozent im Grätzl. Im Mittelfeld, also auf Rang drei, landeten die Grünen, was ihrer Platzierung im 22. Bezirk entspricht. Die Ökopartei fuhr in der Donau-City mit 12,62 Prozent etwas mehr Stimmen ein als in der Donaustadt.

Auf Rang vier, fünf und sechs reihen sich die NEOS mit 7,6 Prozent ein, die FPÖ (6,9 Prozent) sowie das Team HC Strache mit 3,77 Prozent. Die kleinen, nicht im Gemeinderat vertretenen Parteien vereinten 3,73 Prozent der Stimmen auf sich.

In der Donau-City leben 3 821 bei der Gemeinderatswahl berechtigte Bürger - damit ist das Grätzl ein eher kleines.

Dieser Text wurde von der APA - Austria Presse Agentur auf Basis der Ergebnisse automatisch generiert, die Bezirksergebnisse wurden nach Auszählung der Wahlkarten aktualisiert. Für Grätzl und Gemeindebauten auf Sprengelbasis können nur die Stimmen der Urnenwahl herangezogen werden, nicht aber die Wahlkarten.