Grace Ellen Barkey widmet sich bei ImPulsTanz den Schatten

Ein kühles, im Dunkeln glitzerndes "Universum aus Schatten und Licht" erwartet das ImPulsTanz-Publikum noch bis Freitag im Untergeschoß des mumok: Dort zeigt die indonesisch-niederländische Needcompany-Mitbegründerin Grace Ellen Barkey ihre Installation "Malam / Night", die des Abends in einer Performance der Choreografin zum Leben erwacht. Die Besucher, die sich auf Polstern und Klappstühlen am Boden niederlassen, erwartet ein meditatives Ballett der Overhead-Projektoren.

Für ihr Projekt hat sich die 64-Jährige mit ihren javanischen Wurzeln auseinandergesetzt und in Anlehnung an ihre Großmutter in Grace Tjang umbenannt. Entstanden ist ihre ganz eigene Interpretation der Nacht, in der Formen und Figuren gleich dem alten indonesischen Schattenspiel "Wayang" zum Leben erwachen. Während drei Beamer im dunklen Raum verteilte Leinwände mit Bilder von Wasser und Pflanzen bespielen, legt die Künstlerin immer wieder neue Lochbleche auf die Overhead-Projektoren, die sie im Anschluss so durch den Raum bewegt, dass die gleißenden Bildpunkte über die nackten Wände tanzen und sich zu geheimnisvollen Figuren zusammensetzen.