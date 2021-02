Grabungsareal Argentina in Rom wird ab März restauriert

Während in Rom wegen der Coronapandemie nach wie vor die Touristen ausbleiben, beginnen Anfang März die Arbeiten zur Restaurierung des archäologische Grabungsareals Largo Argentina im Zentrum der Ewigen Stadt, auf dem im Jahr 44 vor Christus der römische Kaiser Gaius Julius Cäsar von einer Gruppe rivalisierender Senatoren erstochen wurde. Die Renovierungsarbeiten, die vom Juwelier Bulgari mit einer Million Euro finanziert werden, sollen ein Jahr lang dauern.

"Largo Argentina ist eine der ältesten archäologischen Stätten Roms. Wir sind stolz, dass wir dazu beitragen können, Rom dieses Areal zurückzugeben", so Jean-Christophe Babin, Geschäftsführer Bulgaris. Der römische Juwelier hatte 2016 bereits die Restaurierung der Spanischen Treppe mit 1,5 Millionen Euro finanziert. Am oberen Ende der Treppe, in der zentralen Via Sistina, hatte Bulgari 1884 sein erstes Geschäft eröffnete.