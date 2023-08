Grabungen belegen Bergkristallhandel in Aguntum

Grabungen in der Osttiroler "Römerstadt" Aguntum in Dölsach haben gezeigt, dass dort im ersten und zweiten Jahrhundert nach Christus im sogenannten Händlerforum mit Bergkristallen gehandelt worden ist. Ein rund zwanzigköpfiges Team, hauptsächlich bestehend aus Studierenden der Universität Innsbruck, förderte im Bereich eines bis zum Boden freigelegten Beckens zahlreiche Bergkristallfragmente zutage, sagte Grabungsleiter Martin Auer von der Uni Innsbruck zur APA.

Damit sei Aguntum "die bisher einzige Römerstadt, in der sich gezeigt hat, dass in großem Umfang mit Bergkristallen gehandelt wurde", betonte er. Bis dato habe es in Aguntum lediglich "archäologische Vermutungen" gegeben, die sich jetzt mit den Funden definitiv erhärtet hätten, erklärte der langjährige Grabungsleiter.