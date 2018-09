Grabstätte älter als gedacht

Die Knochenfunde beim Kindercampus werden auf das 11. bis 13. Jahrhundert datiert.

Da staunten die Bauarbeiter nicht schlecht, als sie bei den gerade begonnenen Aushubarbeiten zum neuen Kindercampus am Jergenberg menschliche Knochen entdeckten. Die Arbeiten wurden sofort gestoppt und der Bürgermeister informiert. Bereits zwei Tage später waren Mitarbeiter des Bundesdenkmalamts und ein Grabungsteam aus Tirol vor Ort. Täglich wurden weitere Knochen freigelegt und schnell war klar, dass es sich um eine mittelalterliche Grabstätte handeln musste. „Wir waren alle sehr überrascht über diese Funde, da es dazu überhaupt keine Aufzeichnungen oder dergleichen gab“, so Bürgermeister Karl Wutschitz.

Die gefundenen Knochen wurden unter der Mitarbeit freiwilliger „Hobby-Archäologen“ freigeputzt, fotografiert, eingemessen, fotogrammetrisch entzerrt und anschließend exhumiert und untersucht. Da die Knochenreste nur rund 50 bis 60 Zentimeter unter der Erdoberfläche gefunden wurde, ging man ursprünglich davon aus, dass der Friedhof im 15. oder 16. Jahrhundert genutzt wurde. Während die archäologischen Arbeiten in Sulz weiterliefen, wurden bereits erste Knochenteile nach Amerika geschickt, um das Alter mittels C14-Datierung bestimmen zu lassen. Dabei stellte sich heraus, dass die menschlichen Überreste älter sind, als zuerst angenommen. Von den Experten wurden sie auf die Zeit von 1040 bis 1200 datiert. Bis zum Ende der Grabarbeiten wurden an die 200 Individuen freigelegt. Auch Tonscherben aus der Bronzezeit wurden gefunden. „Für uns ist das ein außergewöhnlicher Fund. Ich kenne keinen so großen Friedhof aus der Zeit“, sagt die Ausgrabungsleiterin Irene Knoche.

Die Untersuchung der Gebeine lasse auch viele Schlüsse auf die Lebensweise und den Gesundheitszustand der Bevölkerung aus der Zeit zu. „Es kann schon gesagt werden, dass die Menschen medizinisch gut versorgt gewesen sein mussten. Es gibt zum Beispiel wenig Hinweise auf schlecht verheilte Knochenbrüche“, so Knoche. Auch wurden verhältnismäßig wenig Kinderskelette gefunden. „Der Anteil der Kinderbestattung liegt bei unter 30 Prozent. Das ist für die Zeit ungewöhnlich niedrig und entspricht in etwa der heutigen Kindersterblichkeit“, erläutert Irene Knoche. Ob weiterführende anthropologische Untersuchungen durchgeführt werden, wird das Bundesdenkmalamt entscheiden. Fix ist, dass die menschlichen Überreste wieder beerdigt werden – und zwar am heutigen Friedhof. Das neue Kinderhaus kann also am geplanten Standort gebaut werden. Die zeitliche Verzögerung von rund neun Wochen möchte man bis zum Ende der Bauarbeiten aufholen. „Uns war es ein Anliegen, dass das Ganze ethisch korrekt abgewickelt wird und wir möchten uns beim Bundesdenkmalamt und beim Land Vorarlberg nicht nur für die gute Zusammenarbeit, sondern auch die finanzielle Unterstützung bei den Ausgrabungen bedanken“, betont Bürgermeister Karl Wutschitz.