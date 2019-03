Grabner schoss Arizona mit zwei Toren zum Sieg über LA

In seinem zweiten Spiel nach einer mehrmonatigen Verletzungspause hat der Kärntner NHL-Legionär Michael Grabner seinen Arizona Coyotes am Samstagabend (Ortszeit) mit zwei Toren zu einem 4:2-Heimsieg über die Los Angeles Kings verholfen. Thomas Vanek scorte auswärts bei Tampa Bay Lightning, doch seine Detroit Red Wings unterlagen trotzdem mit 2:3.

Grabner war hingegen der Matchwinner. So schoss er viereinhalb Minuten vor Schluss im Alleingang das entscheidende Tor zum 4:2. Im ersten Drittel hatte er in der Unterzahl zum 2:0 getroffen und damit in einer kritischen Situation den Vorsprung des Heimteams abgesichert. Er stand 14:29 Minuten auf dem Eis. Grabner hatte 41 Spiele lang wegen einer Augenverletzung pausieren müssen, führt aber trotzdem die Unterzahltorwertung der gesamten Liga mit fünf Treffern an. “Ich bin über 40 Spiele ausgefallen und jetzt zurück zu sein, macht viel Spass”, freute sich Grabner nach dem gelungenen Auftritt vor Heimpublikum. Insgesamt hält er nach 27 Saisoneinsätzen bei acht Toren.