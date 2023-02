Grabher zum Linz-Auftakt gegen US-Amerikanerin Brengle

Österreichs Tennis-Nummer eins Julia Grabher bekommt es beim Upper Austria Ladies in Linz in der kommenden Woche zum Auftakt mit der US-Amerikanerin Madison Brengle zu tun. Es ist das erste Duell der Nummer 89 mit der Nummer 80 der Weltrangliste. Die griechische Turnier-Topfavoritin Maria Sakkari trifft auf die Spanierin Muria Parrizas Diaz. Das ergab die Auslosung am Sonntag in Linz.

Grabher könnte frühestens im Viertelfinale auf Sakkari treffen. Davor müsste sie freilich noch die Gewinnerin der Partie zwischen Donna Vekic (CRO-5) und Tamara Korpatsch (GER) eliminieren. Sakkari selbst wehrte sich im Rahmen der Auslosung im Ars Electronica Center zumindest ganz leicht gegen die Rolle der Topfavoritin: "Es wäre die falsche Einstellung, sehr hohe Erwartungen zu haben - auch wenn ich an Nummer eins gesetzt bin. Das Feld ist sehr stark und ausgeglichen. Ich denke nur ans erste Match - also Schritt für Schritt."

Die Chancen, dass neben Grabher eine weitere Österreicherin im Hauptbewerb steht, verringerten sich am Sonntag deutlich. Barbara Haas, Sinja Kraus, Melanie Klaffner, Johanna Hiesmair und Alina Michalitsch verabschiedeten sich bereits in der ersten Qualifikationsrunde, mit Veronika Bokor war eine weitere ÖTV-Spielerin noch am Sonntag im Einsatz.