Grabher in Bad Homburg gegen Bronzetti mit 4:6,1:6 out

Die Vorarlbergerin Julia Grabher hat am Montag ihr Auftaktmatch in der Tennis-Rasensaison verloren. Die 26-Jährige unterlag in der ersten Runde des WTA-Turniers von Bad Homburg Lucia Bronzetti 4:6,1:6, womit ihr die Revanche an der Italienerin für die exakt ein Monat davor in Rabat bezogene Finalniederlage misslang. Grabher hatte im vierten Match der beiden (3:1 für Bronzetti) vor allem mit dem Service Probleme, sie beging zehn Doppelfehler.

Sieben davon entfielen auf den ersten Satz, in dem Österreichs Nummer eins ihre einzige Breakchance ungenutzt ließ. Genau so lief es im zweiten Durchgang, wobei da die 24-jährige Bronzetti verstärkt die Oberhand behielt. Nachdem Grabher insgesamt viermal ihren Aufschlag abgegeben hatte, war die Partie nach 1:16 Stunden vorbei.

Grabher hatte knapp zwei Wochen davor auf Sand in Valencia in der ersten Runde wegen Oberschenkelproblemen aufgeben müssen, laut medizinischen Untersuchungen handelte es sich um eine Zerrung aufgrund einer Überbeanspruchung. "Die Probleme mit dem Oberschenkel, die mich zuletzt eingebremst haben, sind noch nicht ganz aus der Welt. Aber es geht von Tag zu Tag besser", gab Grabher am Samstagabend in einer Facebook-Nachricht bekannt.

Für die am Montag in der Weltrangliste auf ihr Karrierehoch von Position 54 vorgestoßene Athletin geht es nächste Woche im Hauptbewerb des Grand Slams von Wimbledon weiter.