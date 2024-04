Grabher bei ITF-Turnier in Split in erster Runde out

Kein Erfolgserlebnis hat es für Österreichs bester Tennis-Spielerin Julia Grabher im zweiten Spiel nach ihrem Comeback gegeben. Beim mit 60.000 Dollar dotierten ITF-W75-Turnier in Split (Kroatien) unterlag die als Nummer eins gesetzte Vorarlbergerin am Dienstag der slowenischen Qualifikantin Pia Lovric in der ersten Runde auf Sand mit 3:6,4:6.

Grabher hatte bei ihrem ersten Antritt nach einer sechsmonatigen Zwangspause aufgrund einer Handgelenksverletzung in der Vorwoche beim WTA125-Turnier in Antalya ebenfalls zum Auftakt verloren. In der Türkei hatte sie sich auch eine Lebensmittelvergiftung eingefangen.

Jurij Rodionov musste in Estoril vergeblich auf die Fortsetzung seiner Erstrunden-Partie gegen den Chilenen Cristian Garin warten. Nach einem verregneten Tag wurden alle Spiele des Sandplatz-Turniers schließlich abgesagt und auf Mittwoch verschoben. Garin hatte vorgelegt, beim Stand von 7:6,4:5 aus Sicht des Südamerikaners musste am Montagabend ebenfalls wegen Regen unterbrochen werden. Durch die Verschiebungen wird auch das Achtelfinal-Match von Dominic Thiem gegen den Franzosen Richard Gasquet nicht vor Donnerstag über die Bühne gehen.