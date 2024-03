Grab in Los Angeles neben Monroe und Hefner versteigert

Neben Marilyn Monroe und Hugh Hefner - Grab in LA versteigert

Eine Grabstelle in der Nähe von Hollywood-Ikone Marilyn Monroe und "Playboy"-Gründer Hugh Hefner ist bei einer US-Auktion versteigert worden. Um 195.000 Dollar (180.371,84 Euro) wechselte die Gruft auf dem Pierce Brothers Westwood Village Friedhof in Los Angeles am Samstag den Besitzer, wie das Auktionshaus Julien's Auctions mitteilte. Der Schätzpreis lag bei 200.000 bis 400.000 Dollar.

Nach ihrem Tod mit 36 Jahren war Monroe 1962 auf dem Friedhof beigesetzt worden. Hefner hatte 1992 die Gruft direkt neben ihrer Ruhestätte erworben. Er war im September 2017 im Alter von 91 Jahren gestorben. Das nun versteigerte Urnengrab liegt allerdings nicht genau neben Berühmtheiten: Es befindet sich eine Reihe über und vier Plätze links von Monroes Ruhestätte in einer Urnenwand. Laut dem Auktionshaus pilgern noch heute Fans aus aller Welt zum Friedhof, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Auch andere Prominente seien dort begraben - Schauspieler wie Natalie Wood, Farrah Fawcett und Ryan O'Neal sowie Schriftsteller Truman Capote.

Der teuerste Artikel der dreitägigen Auktion war ein rosa Seidenkleid des italienischen Modeschöpfers Emilio Pucci, das Monroe getragen hatte. Verkauft wurde es um 325.000 Dollar - nach Angaben des Auktionshauses mehr als das Achtfache des Schätzpreises. Ein burgunderroter Smoking mit schwarzem Seidenpyjama und Hausschuhen aus Hefners Garderobe brachte knapp 36.000 Dollar ein. Eine Ausgabe von Hefners erstem "Playboy"-Heft aus dem Jahr 1953 mit Marilyn Monroe auf dem Cover kam für 6.500 Dollar unter den Hammer.