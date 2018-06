Grab des spanischen Diktators Franco soll verlegt werden

Spaniens neuer Regierungschef Pedro Sanchez will die Gebeine des Diktators Francisco Franco (1892-1975) nach jahrzehntelangen Debatten noch in diesem Sommer exhumieren und umbetten lassen.

Der Leichnam soll voraussichtlich bereits im Juli von der “Valle de los Caidos” (Tal der Gefallenen) nördlich von Madrid an einen noch unbekannten Ort verlegt werden, berichtete die Zeitung “El Mundo” am Mittwoch unter Berufung auf Regierungskreise.

Das Grab Francos befindet sich unter einem riesigen, von weithin sichtbaren Betonkreuz in einem in einen Felsen gebauten Mausoleum. Dieses gilt – sehr zum Ärger zahlreicher Opfer der Franco-Herrschaft – bis heute als Pilgerstätte für Anhänger des faschistischen Diktators. Neben Franco sind in dem Berg mehr als 30.000 Kämpfer und Soldaten begraben, die auf beiden Seiten des Spanischen Bürgerkriegs (1936-1939) gefallen waren.