GPS-Tracker und Pfefferspray für Kinder?

Frank Jentsch von der Abteilung Kriminalprävention bei der Bundespolizei in Vorarlberg berichtete bei Vorarlberg LIVE wie Eltern aus Sorge ihre Kinder mit modernen Sicherheits-Gadgets und zum Teil bis hin zu nicht erlaubten Waffen ausstatten.

In Vorarlberg wird nach einem Unbekannten gefahndet, der in Bürs, Mäder, Göfis, Rankweil und Lauterach Kinder angesprochen hat und sie in sein Auto locken wollte. Viele Vorarlberger Eltern sind verständlicherweise besorgt, die Polizei ermittelt unter Hochdruck. Bei Vorarlberg LIVE hat Bezirksinspektor Fank Jentsch darüber gesprochen, was er Eltern in der aktuellen Situation empfehlen würde.