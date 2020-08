GPA erneuert Forderung nach Maskenpause - WKÖ lehnt ab

Die Gewerkschaft GPA-djp fordert angesichts der Coronapandemie erneut eine bezahlte Pause im Handel nach zwei Stunden Arbeit mit Mund-Nasen-Schutzmaske. Wirtschaftskammer, Handelsverband und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) sind gegen eine bezahlte Maskenpause, SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner unterstützt die Gewerkschaftsforderung.

"Eine bezahlte Maskenpause, welche die hohe Arbeitsbelastung der Beschäftigten etwas abmildert und Zeit zur Regeneration gibt, haben sich die Beschäftigten mehr als verdient", so der Vorsitzende des GPA-djp-Wirtschaftsbereichs Handel, Martin Müllauer, am Freitag in einer Aussendung.