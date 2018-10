Gouverneur: 53 Tote bei Kämpfen zwischen Milizen in Somalia

Im Krisenstaat Somalia sind bei Kämpfen zwischen Milizen mindestens 53 Menschen getötet worden. Etliche Menschen seien zudem bei den Zusammenstößen in der halbautonomen nördlichen Region Somaliland verletzt worden, sagte am Dienstag der Gouverneur des Bezirks Las Anod, Abdiasis Huseen, im Radiosender Daljir.

In Somalia herrschen etliche Konflikte zwischen Clans und Milizen, die unter anderem um Ressourcen und Land kämpfen. Auch die Terrorgruppe Al-Shabaab kontrolliert große Teile des Staates am Horn von Afrika und verübt immer wieder Anschläge. Die Regierung in Mogadischu wird von der internationalen Gemeinschaft unterstützt, hat aber in großen Teilen des Landes wenig zu sagen.