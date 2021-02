"Gott ist nicht schüchtern" als Theater im Untergrund

Sie tun sich leid angesichts der Corona-Quarantäne-Maßnahmen, fühlen sich bevormundet und unterdrückt? Ein Besuch der Dramatisierung des großteils im syrischen Bürgerkriegs spielenden Romans "Gott ist nicht schüchtern" wird Sie eines Besseren belehren. Das ist die eine Sichtweise auf eine aktuelle Aufführung im Werk X-Petersplatz. Die andere Sicht ist die: Weiterhin ist Theater nur online möglich. Nur eine Handvoll Kritiker durften gestern zur "einmaligen Pressevorstellung".

Die 100-minütige Aufführung, die ab 25. Februar, 19 Uhr, für eine Woche kostenlos on demand verfügbar ist, holt einen freilich rasch in die Realität zurück. In eine Realität, die man froh ist, nicht selbst erlebt zu haben. Olga Grjasnowa, in Aserbaidschan geborene und in Berlin lebende Autorin ("Der Russe ist einer, der Birken liebt" u.a.), erzählt in ihrem 2017 erschienenen Roman von zwei jungen Syrern, die zu Beginn des Aufstands die ganze Härte des Assad-Regimes zu spüren bekommen: Die Schauspielerin Amal gerät durch ihre Teilnahme an Demonstrationen in Damaskus ins Visier des Geheimdienstes, der Chirurg Hammoudi landet nach seiner Ausbildung in Paris in einem Untergrund-Spital in Deir ez-Zor, wo er in Operations-Marathons die Opfer der staatlichen Gewaltherrschaft behandelt.