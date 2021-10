Gothaer Gemälde "Alter Mann" möglicherweise ein Rembrandt

Eines der nach dem spektakulärsten DDR-Kunstraub nach Gotha zurückgekehrten Gemälde könnte nach Vermutung von Experten möglicherweise ein echter Rembrandt sein. Darauf deuteten Analysen während der Restaurierung des Gemäldes "Alter Mann" hin, hieß es am Donnerstag aus der Stiftung Schloss Friedenstein. Zuvor hatte MDR Thüringen darüber berichtet. Derzeit ordnet die Stiftung Schloss Friedenstein das Gemälde der Werkstatt und damit dem Umfeld von Rembrandt (1606-1669) zu.

Im Katalog zur neuen Ausstellung der fünf Rückkehrer-Gemälde wird die Frage aufgeworfen, ob das bisher von der Rembrandt-Forschung kaum beachtete Bildnis nicht doch von dem niederländischen Meister selbst geschaffen wurde - oder unter seiner Beteiligung in der Werkstatt entstanden ist. Darauf wiesen unter anderem die hohe malerische Qualität und die festgestellten Pentimenti (Veränderungen im Malprozess) hin, sagte Stiftungskurator Timo Trümper. Außerdem gebe es eine weitgehend identische Gemäldefassung in Cambridge (USA), die von Rembrandt signiert und auf 1632 datiert worden sei.

Für eine Einordnung des Gothaer Gemäldes in das Schaffen von Rembrandt müssten jedoch zukünftige Einschätzungen durch die Forschung abgewartet werden, hieß es weiter. Diese sollen auf einer internationalen Tagung im Vorfeld einer im Jahr 2027 geplanten Rembrandt-Schau in Gotha getroffen werden, wie die Stiftung erklärte.

Die fünf bei dem Kunstraub vor 42 Jahren aus Gotha gestohlenen Altmeister waren nach ihrem Auftauchen umfangreich restauriert und untersucht worden. Sie werden in der Sonderausstellung "Wieder zurück in Gotha - die verlorenen Meisterwerke" vom 24. Oktober bis zum 22. August 2022 im Herzoglichen Museum in Gotha gezeigt.