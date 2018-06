Google will Technologie nicht für Waffen einsetzen

Nach monatelangen Protesten von Mitarbeitern verspricht Google, künstliche Intelligenz (KI) nicht für Waffen oder "Gewalt gegen Menschen" einzusetzen. Der US-Technologiekonzern veröffentlichte am Donnerstag seine Grundsätze für den Umgang mit KI. Zahlreiche Mitarbeiter hatten ihren Arbeitgeber zuvor aufgerufen, sich vom "Geschäft mit dem Krieg" fernzuhalten.

Über 4.000 Mitarbeiter unterzeichneten eine Petition, in der sie Google zudem aufforderten, aus einem Drohnenprojekt des US-Militärs auszusteigen. Beim “Project Maven” wurden laut US-Medien intelligente Algorithmen bei der Erkennung und Unterscheidung von Menschen in Drohnenvideos für das Pentagon eingesetzt. US-Medien berichteten vergangene Woche, Google werde den Vertrag mit dem US-Militär 2019 nicht verlängern.

Grundsätzlich werde Google seine Zusammenarbeit “mit Regierungen und dem Militär in vielen anderen Gebieten” fortsetzen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Beispiele seien die Cybersicherheit, Trainings oder Such- und Rettungsarbeiten. Google-Chef Sundar Pichai erklärte in einem Blog, das Unternehmen nutze künstliche Intelligenz, “um Menschen bei der Lösung dringender Probleme zu helfen”, etwa um Waldbrände oder Krankheiten frühzeitig zu erkennen.