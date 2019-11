Google und Facebook bedrohen laut AI Menschenrechte

Amnesty International sieht im Geschäftsmodell von Google und Facebook eine Gefahr für Menschenrechte. "Milliarden von Menschen haben keine andere Wahl, als diesen öffentlichen Raum zu den von Facebook und Google vorgegebenen Bedingungen zu nutzen", sagt Annemarie Schlack, Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich.

"Google und Facebook dominieren unseren modernen Alltag", lässt sich Kumi Naidoo, internationaler Generalsekretär von AI, in einer Medienmitteilung vom Donnerstag zitieren. "Sie reißen in nie da gewesener Weise die Macht über die digitale Welt an sich, indem sie die persönlichen Daten von Milliarden Menschen sammeln und monetarisieren."