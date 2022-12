Google-Suchen 2022: Krieg, Covid, Bundespräsidentenwahl

2022 dominierte der Ukraine-Krieg die Google-Suchen von Userinnen und Usern aus Österreich. "Die Pandemie ist nach wie vor ein wichtiges Thema und war nach 'Ukraine' weiterhin das am stärksten gefragte Thema. Auch die WM in Katar hat es noch aufs Stockerl geschafft, nicht zuletzt, weil sie sehr kontrovers diskutiert wird", sagte Wolfgang Fasching-Kapfenberger, Pressesprecher von Google Austria, bei der Präsentation des heimischen Google-Jahresrückblicks.

Weitere Themen, die interessierten, waren die Bundespräsidentenwahl, Volksbegehren, große Sportereignisse, die Sonnenfinsternis, die Trennung der deutschen Social-Media-Persönlichkeiten Bibi und Julian sowie die Frage "Wie alt ist Putin?". Von einigen prominenten Persönlichkeiten musste Abschied genommen werden, hier bewegten die Nachrichten über den Tod von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz und Queen Elizabeth II. in Österreich am meisten.

Die Top 10 Suchbegriffe des Jahres in Österreich lauteten "Ukraine", "Corona-Impfung in meiner Nähe", "WM", "Olympia", Dominic Thiem", "Bundespräsidentenwahl", "Affenpocken", "Vladimir Putin", "Russland" und "Klimawandel". Auf dem zweiten Stockerlplatz hinter Tennisstar Thiem unter den viel gesuchten heimischen Prominenten landete Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser.

Ein Trend waren Anfragen zu Klima, Umwelt und Energie, die häufigsten Suchen hier betrafen "Klimawandel", "Klimabonus", "Spritpreisrechner", "Wien Energie" und "EVN". "Energiekostenausgleich" und "Strompreisbremse" schafften die Plätze neun und zehn.

Covid-19 blieb ein wichtiges Thema, im Unterschied zu 2021 führte aber nicht mehr der Begriff "Corona" die Liste an, vielmehr wurde nach der Impfung gesucht. Auf den ersten fünf Plätzen finden sich "Corona-Impfung in meiner Nähe", "Impfpflicht", "Valneva Aktie", "Grüner Pass" und "Omikron Symptome".

Unter den Nachrichten verzeichnete die Bundespräsidentenwahl den stärksten Anstieg in den Suchanfragen, berichtete der Google Austria-Sprecher. Neben der "Kalten Progression" und "Ragweed" schaffte es noch "Volksbegehren" auf einen Spitzenplatz.

Die Top 10 der internationalen Personen waren 2022 eine bunte Mischung an Persönlichkeiten aus Politik, Sport und Kultur. An der Spitze steht der russische Präsident Wladimir Putin, gefolgt von Tennis-As Novak Djokovic und dem Hollywood-Ex-Paar Johnny Depp und Amber Heard. Die Skandal-Ohrfeige bei der Oscar-Nacht ist mit Suchen nach Will Smith und Chris Rock vertreten.

Eine eigene Kategorie sind "Wie-Fragen", hier dominierte "Wie lange gilt ein PCR-Test?" vor "Wie alt ist Putin?" und "Wie lange gilt genesen?" Auch bei den "Was-Fragen" stand Corona ganz oben: "Corona positiv - was tun?" landete vor "Was ist die NATO?" und dem Klimabonus, vor allem weil User ihn noch nicht erhalten hatten.

Aus allen als Fragen formulierten Suchen wurde ein "Best of" präsentiert, darunter das in der Früh gern gestellte "Warum bin ich so müde?". Weiters wollten viele Menschen wissen, wo der schiefe Turm von Pisa steht und warum sie denn kein Corona bekommen. Auch ins Ranking schaffte es "Warum wurden Fake Lashes erfunden?"

Google erstellt die Jahrestrends "Year in Search" auf Basis von mehr als einer Billion Suchanfragen, die jedes Jahr verarbeitet werden. Alle vorgestellten Kategorien beinhalten die "most trending searches" Österreichs, also jene Suchbegriffe, die im Vergleich zum Vorjahr am stärksten angestiegen sind.