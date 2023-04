Google-Österreich-Chefin zieht es in die Schweiz

Google-Österreich-Direktorin Christine Antlanger-Winter übernimmt die Geschäftsleitung von Google Schweiz in Zürich. Zusätzlich wird sie das Kerngeschäft für die Region Schweiz/Österreich leiten, wurde am Montag per Aussendung mitgeteilt. Eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für ihren Posten als Country Director Google Austria gibt es noch nicht. Der Onlineriese setzt vorerst auf eine interimistische Leitung.

Antlanger-Winter ist seit 2018 für Google als Österreich-Direktorin tätig. Ihre künftige Funktion in Zürich hatte sie bereits seit November 2022 interimistisch inne, da ihr Vorgänger Patrick Warnking nach Polen gewechselt war. Laut der Aussendung zählt Zürich zu den wichtigsten Entwicklungsstandorten von Google weltweit. "Die neue Aufgabe in Zürich ist sehr spannend für mich, an kaum einen anderen Standort außerhalb der USA wird bei Google an so vielen Innovationen für Nutzerinnen und Nutzer weltweit gearbeitet wie bei Google in der Schweiz", freute sich Antlanger-Winter auf ihre neue Aufgabe.