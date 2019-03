Golfstar McIlroy gewann Players Championship

Golfstar Rory McIlroy aus Nordirland hat die hochkarätig besetzte und mit 12,5 Mio. Dollar dotierte Players Championship gewonnen. Der 29-Jährige entschied das Turnier in Ponte Vedra Beach am Sonntag (Ortszeit) dank seiner Nervenstärke auf den letzten Löchern für sich. Die Players Championship ist nach den vier Majors der wichtigste Einzel-Wettbewerb im Herren-Golfsport.

McIlroy lag nach einer 70er-Runde in der Gesamtwertung insgesamt 16 unter Par und hatte damit einen Schlag Vorsprung auf Jim Furyk (USA). Der Spanier Jon Rahm, der vor der Schlussrunde geführt hatte, fiel noch auf den geteilten zwölften Platz zurück. Superstar Tiger Woods belegte nach einer abschließenden 69er-Runde den geteilten 30. Rang.

Für den Sieger gab es einen Scheck über 2,25 Mio. Dollar (1,99 Mio. Euro). McIlroy hat damit rechtzeitig vor dem am 11. April beginnenden Masters in Augusta viel Selbstvertrauen getankt. Das Masters ist das einzige Major, das dem Nordiren in seiner Sieg-Sammlung noch fehlt.