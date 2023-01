Golfer Wiesberger in Dubai Halbzeit-Siebenter, Nemecz 57.

Golfprofi Bernd Wiesberger kämpft beim mit neun Millionen Dollar dotierten Dubai Desert Classic am Persischen Golf um einen Spitzenplatz. Der 37-jährige Burgenländer absolvierte am Samstag bei dem Turnier der DP World Tour die zweite Runde in 67 Schlägen und hält damit zur Halbzeit mit 136 Strokes (8 unter Par) auf Rang sieben. Lukas Nemecz schaffte mit einer 68 bzw. gesamt 141 Schlägen (3 unter Par) als 57. den Cut. Für Sepp Straka ist das Turnier hingegen vorbei.

Der Wiener, der sonst auf der PGA-Tour abschlägt, muss nach zwei missglückten Runden (gesamt 3 über Par) und Rang 116 die Koffer packen. Nemecz vermied dieses Schicksal, ein Schlaggewinn auf dem letzten Loch sicherte das Ticket für die Runden drei und vier. "Da jetzt noch mit einem Birdie den Cut zu machen, war wirklich ein geniales Gefühl. Selten, dass ich mich so über einen Putt gefreut habe", sagte der Steirer, der zuletzt mit Schulter- und Nackenproblemen zu kämpfen hatte.

Für ihn und Wiesberger geht die Birdie-Jagd in Dubai beim zweiten Event der hoch dotierten Rolex Series am Sonntag und Montag weiter. Das Turnier musste aufgrund von Wetterkapriolen in Form von Starkregenfällen um einen Tag verlängert werden. In Führung liegen ex aequo Thomas Peters aus Belgien, der Engländer Richard Bland sowie US-Golfamateur Michael Thorbjornsen mit zehn unter Par. Wiesberger ist mit nur zwei Schlägen Rückstand auf Tuchfühlung.