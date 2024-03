Golfer Straka verpasst Cut bei PGA-Turnier in Florida

Golfprofi Sepp Straka hat beim mit 9 Mio. Dollar dotierten PGA-Turnier in Palm Beach Gardens den Cut verpasst. Nach einer guten 68 zum Auftakt misslang dem 30-Jährigen am Freitag die zweite Runde bei böigen Bedingungen im PGA National Resort, wo er vor zwei Jahren seinen Premierensieg auf der Tour gefeiert hatte, gründlich. Vier Bogeys und ein Doppelbogey bei nur drei Schlaggewinnen resultierten in einer 74 (3 über Par) für den ÖGV-Athleten, womit er gut 50 Plätze zurückfiel.

Straka fehlten als 79. am Ende zwei Schläge, um im Cut zu bleiben. Die zweite Runde musste am Freitag wegen einbrechender Dunkelheit unterbrochen werden, zehn Spieler konnten diese erst am Samstag beenden.