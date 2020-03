Golfer Straka rutscht in Florida auf Platz 23 zurück

Golfprofi Sepp Straka ist beim Honda Classic in Palm Beach Gardens auf der vorletzten Runde vom fünften auf den geteilten 23. Platz zurückgerutscht. Der Austro-Amerikaner kam am Samstag in Florida nicht über eine 74er-Runde von vier über Par hinaus. Mit insgesamt eins über fehlen Straka im hochkarätigen Feld des Sieben-Millionen-Dollar-Turniers aber nur zwei Schläge auf die Top Ten.

Als alleiniger Spitzenreiter geht Tommy Fleetwood mit fünf unter dem Platzstandard in die Schlussrunde. Der Engländer hat einen Schlag Vorsprung auf den US-Amerikaner Brendan Steele.