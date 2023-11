Golfer Straka 22. bei World-Tour-Finale - Sieg an Höjgaard

Golfstar Sepp Straka hat die DP World Tour Championship in Dubai auf Rang 22 beendet. Österreichs Nummer eins legte am Sonntag beim mit 10,5 Millionen US-Dollar dotierten Finalturnier der besten 50 World-Tour-Golfer erneut eine 68er-Runde aufs Grün im Jumeirah Golf Estates. Am Ende wies der 30-Jährige nach vier Tagen 278 Schläge (10 unter Par) auf. Der Sieg ging nach einem starken Finish an den Dänen Nicolai Höjgaard (21 unter Par).

Straka gelangen auf der Schlussrunde, die er gemeinsam mit seinem Ryder-Cup-Freund Shane Lowry bestritt, sechs Birdies. Eine bessere Platzierung vergab Straka am letzten Loch, wo er einen Ball wasserte. Das führte zu einem Bogey. Für den geteilten 22. Platz gibt es immerhin noch gut 78.000 Dollar.

Satte drei Millionen Dollar strich hingegen Höjgaard ein, der sich mit einer 64 ganz nach vorne spielte und seine Ryder-Cup-Kollegen Viktor Hovland und Tommy Fleetwood sowie Matt Wallace (je 19 unter Par) noch abfing. Spaniens Superstar Jon Rahm landete auf Rang fünf, während Rory McIlroy wie Straka 22. wurde. Der Nordire war bereits vor dem Turnier als Gesamtsieger der World Tour festgestanden und erhielt am Schlusstag zum insgesamt fünften Mal die "Race to Dubai"-Trophäe überreicht. Der 34-Jährige hatte bereits 2012, 2014, 2015 und 2022 triumphiert.

Für Straka, dem zu Weihnachten Nachwuchs ins Haus steht, geht es nun Ende November mit der Hero World Challenge auf den Bahamas weiter. Das exklusive Einladungsturnier von Tiger Woods, bei dem der Wiener bereits im Vorjahr abgeschlagen hat, weist ein elitäres 20er-Teilnehmerfeld auf und wird ohne Cut gespielt. Titelverteidiger der mit 3,5 Mio. Dollar dotierten Veranstaltung, bei der Woods selbst auch auftritt, ist Hovland.