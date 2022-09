Golfer Schwab startet in Kalifornien in neue PGA-Saison

Für Golfprofi Matthias Schwab beginnt am Donnerstag in Kalifornien seine zweite Saison auf der PGA-Tour. Der 27-jähriger Steirer hat sich dank eines guten Rookiejahres die volle Tour-Karte zur Spielberechtigung bei allen großen Turnieren gesichert. Der noch deutlich besser gewesene Sepp Straka lässt das Acht-Millionen-Event zum Saisonauftakt in Napa wie etliche Stars aber noch aus. Der Kalender umfasst inklusive der drei Finalevents 47 Turniere mit erhöhten Preisgeldern.

Bernd Wiesberger schlägt nach seinem Abstecher zur World-Tour als 23. in Wentworth diese Woche wieder in der LIV-Tour auf. Die mit der PGA durch enorm hohe Dotierungen um Stars konkurrierende Einladungsserie gastiert in Chicago. Lukas Nemecz muss derweil in Saisonfinish der World-Tour sein Ticket absichern, der Steirer geht in Rom an den Start.