Golfer Schwab nach zwei Tagen 4. in Atzenbrugg - Finne führt

Golf-Jungprofi Matthias Schwab wird beim Shot Clock Masters in Atzenbrugg den hohen Erwartungen gerecht. Der Österreicher blieb beim großen Heim-Turnier in Atzenbrugg auch am zweiten Tag nahezu fehlerlos und ist nach Runden von 69 und 68 Schlägen zur Halbzeit mit 7 unter Par geteilter Vierter. Alleiniger Führender ist der Finne Miko Korhonen mit 9 unter Par.

Schwab spielte am Freitag erst am Nachmittag, da stellte sich vor allem gegen Ende der Runde kräftiger Wind ein. Auch deshalb musste der Österreicher nach 31 fehlerlosen Löchern erstmals einen Schlagverlust hinnehmen. Es ist nach 36 gespielten Bahnen aber sein bisher einziger geblieben.

Weil wegen des Windes die Scores beim mit 1 Mio. Euro dotierten Event der European Tor anstiegen, stieg der Cut auf zwei über Par. Das machte es möglich, dass neben Schwab (4.), Sepp Straka und Lukas Nemecz (je 42.) überraschend auch noch Clemens Prader und Markus Brier (je 62.) und damit insgesamt 5 der 11 angetretenen Österreicher den Cut schafften und damit auch am Samstag noch dabei sind.