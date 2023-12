Golfer Schwab bei World-Tour-Turnier in Südafrika Elfter

Golfprofi Matthias Schwab hat beim DP-World-Tour-Turnier im südafrikanischen Malelane die Top Ten knapp verpasst. Nach dem Abbruch der vierten Runde am Sonntag wegen eines Unwetters spielte der Steirer am Montag seine letzten vier Löcher fertig, erzielte dabei drei Birdies und machte damit noch einige Plätze gut. Mit gesamt 280 Schlägen (8 unter Par) landete der frischgebackene 29-Jährige bei der mit 1,5 Millionen Euro dotierten Alfred Dunhill Championship auf Platz elf.

Schwab erhielt dafür ein "Weihnachtsgeld" in Höhe von knapp 26.000 Euro. Den Sieg samt Preisgeldscheck über 255.000 Euro kassierte Lokalmatador Louis Oosthuizen (18 unter Par).

Für Schwab geht es nun in Florida weiter, wo er bereits ab Donnerstag in Ponte Vedra Beach an der PGA Tour Qualifying School teilnimmt. Ziel dort ist ein Top-5-Platz, der automatisch die volle Tourkarte bedeuten würde. Diese hatte der Rohrmooser nach einem durchwachsenen Jahr 2023 verloren.