Golfer Nemecz behauptet Spitzenplatz in Kenia

Golfprofi Lukas Nemecz hat seinen Platz im Spitzenfeld der Kenya Open in Nairobi verteidigt. Nach einer 69er-Runde auf dem Par-71-Kurs am Samstag geht der Steirer als geteilter Sechster in den Schlusstag des mit zwei Millionen Dollar dotierten World-Tour-Turniers. Vier Schläge trennen ihn von Leader Jorge Campillo aus Spanien. Mit drei Birdies und nur einem Bogey - dem zweiten in drei Runden - zeigte sich Nemecz am Samstag auf dem hoch gelegenen Platz erneut fehlerresistent.

"Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Ausgangslage", sagte Nemecz, obwohl der Samstag nicht von Spielglück gesegnet gewesen sei. "Aber solche Phasen gehören in einem Vier-Runden-Turnier dazu. Ich bin echt froh, dass ich mich da vorne gehalten habe. Alle Teile meines Spiels sind sehr solide, die Basis passt."