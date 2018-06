Golfemirat Katar will Vollmitglied der Nato werden

Das Golfemirat Katar strebt eine Mitgliedschaft im nordatlantischen Verteidigungsbündnis Nato an. Katar sei bereits "ein wichtiger Verbündeter" der Nato außerhalb der Allianz, sagte Verteidigungsminister Khaled bin Muhammad al-Attiyah in einem am Dienstag verbreiteten Interview mit dem Magazin seines Ministeriums. Langfristiges Ziel sei die "vollständige Mitgliedschaft".

Der Minister bot sein Land als Stützpunkt für Nato-Einheiten oder für andere militärische Einrichtungen der Allianz an. Was die “Qualität der Rüstung” angehe, sei Katar “eines der wichtigsten Länder der Region”, hob er hervor.

Der Minister äußerte sich aus Anlass des ersten Jahrestags der Blockade, welche die arabischen Länder der Region gegen sein Land verhängt hatten. Sie werfen dem kleinen Emirat eine zu große Nähe zum Iran sowie die Finanzierung von Extremistengruppen vor. Katar ist seitdem in seiner Nachbarschaft weitgehend isoliert.