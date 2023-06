Golf US Open starten in L.A. im Schatten des PGA-LIV-Deals

Der Nabel der Golfwelt ist ab Donnerstag der Los Angeles Country Club in der Promi-Gegend Beverly Hills, wo erstmals die US Open der Profigolfer ausgetragen werden. Das dritte Major-Turnier des Jahres findet eine Woche nach der überraschend verkündeten Allianz zwischen PGA, LIV und World Tour statt. Als Favoriten gelten der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler, Jon Rahm und PGA Championship-Sieger Brooks Koepka. Sepp Straka hält in Kalifornien Österreichs Fahne hoch.

Der 30-Jährige ist seit der PGA Championship, wo er starker Siebenter wurde, gut in Schwung. Der gebürtige Wiener ließ solide Platzierungen bei der Charles Schwab Challenge (29.) und beim PGA Memorial (16.) folgen. Sein bestes Ergebnis bei den US Open gelang Straka, der am Donnerstag und Freitag in einem Flight mit dem spanischen LIV-Spieler Sergio Garcia sowie Tom Hoge aus den USA golft, 2019 mit Rang 28. Im Vorjahr verpasste er den Cut.

Die Bekanntgabe des Deals zwischen den großen Golf-Serien ist unterdessen ein allgegenwärtiges Thema bei den 123. US Open. Unter den Spielern herrscht viel Aufklärungsbedarf. "Es ist ziemlich klar, dass außer etwa vier Menschen auf der Welt niemand weiß, was los ist", meinte der englische Titelverteidiger Matt Fitzpatrick. "Wir haben keine der Antworten, die wir gerne hätten. Es ist ein Zustand der Ungewissheit, den wir nicht mögen", übte Rahm Kritik in Richtung PGA-Spitze und sprach wegen der Geheimhaltung von einem "kleinen Verrat".

Auf die Golf-Asse wartet in Los Angeles mit dem Nordkurs eine anspruchsvolle Par-70-Anlage mit engen Fairways, gewellten Greens und einem tückischen Rough. "Es ist ein ziemlich schwieriger Platz", so Scheffler, der bei den Buchmachern ganz oben steht. Bei seinen letzten 16 Tour-Starts war er nie schlechter als Zwölfter, seit dem Triumph bei The Players Championship im März wartet der in wenigen Tagen 27-Jährige aber auf einen Sieg.

In Topform befindet sich Koepka. Das dokumentieren Rang zwei beim Masters hinter Rahm, der Sieg bei der PGA Championship und ein Triumph auf der LIV-Tour im April. Der Fokus des fünffachen Majorsiegers liegt derzeit nur auf Streich Nummer sechs. "Es gibt vier Wochen im Jahr, die mir wirklich wichtig sind und das ist eine davon. Ich will gut spielen und keine Zeit mit den Nachrichten von letzter Woche verschwenden", erklärte Koepka.

Der 33-jährige US-Amerikaner wird gemeinsam mit Rory McIlroy abschlagen, der Nordire wartet seit fast neun Jahren auf einen Major-Erfolg. Als Geheimtipp gilt Max Homa, Nummer 7 im Ranking. Der 32-Jährige stammt aus Los Angeles und kennt das Gelände. "Ein Major in meiner Heimatstadt zu haben, da wird ein Traum wahr", so Homa, der noch keines der vier großen Turniere gewinnen konnte. Weiterhin fehlen wird nach einer Knöcheloperation der dreifache US-Open-Champion Tiger Woods.