Golf-Elite kämpft bei British Open um Claret Jug

Ab Donnerstag wird bei den 151. British Open wieder um die legendäre Trophäe Claret Jug sowie um 16,5 Mio. Dollar Preisgeld gegolft. Abgesehen von Tiger Woods ist im Royal Liverpool Golf Club im englischen Hoylake alles am Start, was im Golfsport Rang und Namen hat. Die Favoritenrolle wird von Buchmachern und Medien Rory McIlroy zugeschoben, der zuletzt bei den Scottish Open triumphierte. Österreichs Beitrag ist Sepp Straka, der ebenfalls mit einem Sieg im Gepäck anreiste.

Die Aufgabe im 156er-Starterfeld wird aber nicht leichter. Der in den Dünen gelegene Par-71-Golfkurs westlich von Liverpool gilt als anspruchsvoll und als Paradebeispiel für einen Links-Platz: sehr windanfällig, uneben, tiefe Sandbunker, schmale Fairways sowie Roughs, die jeden Fehler bestrafen. Zuletzt fanden hier die British Open 2014 statt. Der Sieg ging an den damals 25-jährigen McIlroy.

"Es gibt ein paar Dinge, an die ich mich erinnere. Es ist schön, auf den Platz zu gehen und mich sozusagen wieder mit ihm vertraut zu machen", erklärte der Nordire, der in bestechender Form ist. "Wenn ich sehe, wie ich letzte Woche gespielt habe und in der Lage war, meinen Ball unter schwierigen Bedingungen zu kontrollieren, habe ich ein gutes Gefühl, wenn ich in diese Woche gehe", so der Weltranglisten-Zweite, der seit neun Jahren auf seinen fünften Major-Titel wartet.