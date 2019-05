Goldregen für die INTERSPAR-Bäckerei

Mit acht eigenen Bäckereien ist INTERSPAR die größte Handwerksbäckerei Österreichs. Im Rahmen einer internationalen Qualitätsprüfung bestätigen die unabhängigen Experten der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) nun die ausgezeichnete Qualität der Produkte der INTERSPAR-Bäckerei mit neun DLG-Medaillen, davon sechs in Gold und drei in Silber.

Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) ist eines der bedeutendsten Qualitätssicherungsinstitute Europas. Im Rahmen der internationalen Qualitätsprüfung untersuchen die Experten der DLG jedes Jahr die Qualität von Brot, Kleingebäck und feinen Backwaren. Die Tests der DLG werden von unabhängigen Experten aus Wissenschaft, Industrie, Bäckereigewerbe und der Lebensmittelkontrolle durchgeführt. Die eingereichten Produkte durchlaufen dabei sowohl Labortests als auch Zubereitungs-, Verpackungs- und Kennzeichnungsprüfungen. Darüber hinaus spielt die sensorische Qualität, also unter anderem das Aussehen, die Krusteneigenschaften, der Geruch und Geschmack eine entscheidende Rolle für die Prämierung. „Die Auszeichnung bestätigt einmal mehr, dass unsere eigenen hohen Qualitätsstandards auch die internationalen Experten überzeugen. Besonders freut uns, dass alle neun Produkte, die wir eingereicht haben auch prämiert wurden“, so INTERSPAR-Bäckereileiter Dieter-Erich Schranz.

International ausgezeichnete Backkunst

Rund 300 bestens geschulte Mitarbeitende produzieren in den acht INTERSPAR-Bäckereien ofenfrische Brot- und Backspezialitäten. In den INTERSPAR-Backstuben finden Kundinnen und Kunden die Vielfalt des Geschmacks. Alle INTERSPAR-Hypermärkte sowie zahlreiche SPAR- und EUROSPARK-Märkte werden täglich mit einer Auswahl an 150 verschiedenen Sorten Brot, Gebäck, Kuchen und Mehlspeisen aus den INTERSPAR-Bäckereien beliefert. „Die Bäcker der INTERSPAR-Bäckereien produzieren vieles in Handarbeit und verwenden ausschließlich Mehl aus österreichischem Getreide. Es ist schön, dass diese hochqualitative Arbeit nun auch von den Expertinnen und Experten der DLG mehrfach international prämiert wurde. Bereits im vergangenen Jahr konnten wir uns über zahlreiche Medaillen beim Internationalen Brotwettbewerb freuen“, so Mag. Markus Kaser, Geschäftsführer INTERSPAR Österreich, zum erfolgreichen Abschneiden der INTERSPAR-Bäckerei.