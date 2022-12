Goldpreis dank Dollar-Schwäche weiter auf hohem Niveau

Für die weitere Entwicklung des Goldpreises wird die Geldpolitik der US-Notenbank und damit verbunden die Kursentwicklung des US-Dollar ein entscheidender Faktor sein. Ob 2023 ein Jahr der Edelmetalle wird oder nicht, hängt nach Einschätzung von Experten vor allem davon ab, wie weit die US-Notenbank Fed den Leitzins im Kampf gegen die hohe Inflation anheben wird.

Das Zusammenspiel zwischen Inflation und Aktion der Zentralbanken wird "entscheidend sein", heißt es im Jahresausblick des Branchenverbands World Gold Council (WGC). Wenn die Zinsen in den USA nicht mehr steigen und der US-Dollar an Wert verliert, "kann Gold 2023 wieder glänzen", sagte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank.

Mittlerweile gilt es unter Ökonomen als sicher, dass die Inflation in den USA den Höhepunkt überschritten hat. Dennoch wird die amerikanische Notenbank die Zinsen auch 2023 weiter erhöhen, heißt es übereinstimmend von Analysten. Die entscheidende Frage am Goldmarkt ist: Wann wird die Fed die Zinserhöhungen stoppen und ist schon 2023 mit wieder sinkenden Zinsen zu rechnen?

Derzeit wird der Zinsgipfel in den USA bei etwa fünf Prozent erwartet, der im kommenden Frühjahr erreicht werden dürfte. Dann rechnen Ökonomen mit einer Phase, in der die Zinsen stabil bleiben, bis sie vor dem Hintergrund einer schwachen Konjunktur wieder sinken dürften.

Nach einer Talfahrt in den Monaten Mai bis September konnte die Notierung aber erst seit Anfang November an der Börse in London wieder spürbar zulegen. Sie stieg seither um fast 200 Dollar je Feinunze auf zuletzt 1.800 Dollar. Die Ursache für diesen Anstieg liegt vor allem bei der US-Notenbank, die beim Kampf gegen die hohe Inflation bereits einen Gang zurückgeschaltet hat. Im Dezember hatten die amerikanischen Währungshüter den Leitzins nur noch um 0,50 Prozentpunkte angehoben, nachdem sie zuvor die Zinsen viermal in Folge um 0,75 Prozentpunkte erhöht hatten.