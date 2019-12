Goldman Sachs steckt 750 Mrd. Dollar in Umwelt und Soziales

Die US-Investmentbank plant ein verstärktes unternehmerisches Engagement für Klimaschutz. 750 Mrd. Dollar (671 Mrd. Euro) sollen laut Management im nächsten Jahrzehnt für die Felder Umwelt und soziale Belange zur Verfügung gestellt werden. Darin enthalten seien Finanzierungen, Beratungsdienste sowie Investitionen für Projekte gegen den Klimawandel und Initiativen gegen Chancenungleichheit.

Goldman-Chef David Salomon sprach in einem Leitartikel in der "Financial Times" von einem "gewaltigen Geschäfts- und Investitionsfeld" für die Bank. Das Wall-Street-Haus sagte in seinen neuen Umweltrichtlinien ferner zu, keine neuen Ölbohrungen in der Arktis und keine neuen Kohlekraftwerke oder Bergwerke für Kraftwerkskohle zu finanzieren.