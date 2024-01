Goldige Auszeichnung für die jungen Musiker abholbereit

Das dreistündige Vorspiel der Musikschüler Rankweil-Vorderland zum Förderpreis ist beendet. Jetzt folgt die entsprechende Ehrung.

RANKWEIL. „Das Niveau aller jungen Wettbewerbs-Teilnehmer war konstant sehr hoch und keine Schülerin ist irgendwie abgefallen. Die bunte Vielfalt und die Qualität an den ausgewählten Musikstücken war imponierend. Die Zusammenstellung der Texte und Vorführungen von Pädagogen und den Jugendlichen war hervorragend. Es war für uns ein Fest allen Musiker zuzuhören“, sagten die beiden Juroren Dorit Wocher und Christian Mathis nach dem dreistündigen Wettbewerb für einen Förderpreis an der Musikschule Rankweil mit knapp über zwanzig, talentierten Musikschülern. Auch bei der 17. Auflage im Musikschulzentrum Rankweil werden diese Woche die meisten Stars von morgen von den Unterstützern Volksbank Vorarlberg mit Filialleiterin Susana Süß und Musikhaus La Musica Geschäftsführer Johannes Schuricht für die erbrachten Topleistungen ausgezeichnet. Beeindruckend waren alle siebzehn Vorführungen der Schüler aus der Musikschule Rankweil-Vorderland. So wussten Pius Marte auf der Violine in Begleitung von MS Rankweil-Vorderland Direktor Ingold Breuss, die Sängerinen Paula Ortner, Sarah Baldauf, Layan Nasry, Raphael Böhler an der Orgel, das Quartett Fabio Cirignotta, Emilian Huber, Julian Nesensohn und Noah Tschallener auf dem Horn, Dzenana Ahmetovic am Klavier, Matilda Knobel-Flores an der Viola, Antonia Breuß, Alena Hartmann und Laurent Zoppoth jeweils an der Gitarre, Marie Riedmann (Violine), Benedikt Ganahl (Kontrabass), Frida Lampert, Paula Fleisch (beide Oboe), Sophia Keckeis (Saxophon) und Rosa Riedmann (Klarinette) mehr als wie zu überzeugen und lieferten eine Talentprobe ab. Schon in den letzten Jahren haben Pius Marte, Emilian Huber, Noah Tschallener, Antonia Breuß, Alena Hartmann, Paula Fleisch und Rosa Riedmann im äußerst stark besetzten Landeswettbewerb Prima La Musica goldige Auszeichnungen in Empfang nehmen dürfen.VN-TK