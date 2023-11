Goldenes Verdienstzeichen für Filmemacher Allahyari

Einer von Österreich unkonventionellsten Regisseuren ist nun Träger des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik: Houchang Allahyari, Filmemacher und Facharzt für Psychiatrie/Neurologie, wurde am Dienstagabend für sein Lebenswerk gewürdigt. Damit wurde auch ein höchst ungewöhnlicher Lebensweg ausgezeichnet.

Geboren wurde Allahyari am 1. Februar 1941 in Teheran und kam erst als Jugendlicher nach Österreich, um Theaterwissenschaft zu studieren. Und doch schlug er dann zunächst einen anderen beruflichen Weg ein und studierte Medizin, betrieb eine eigene Ordination, war als Neurotraumatologe und Psychiater tätig und arbeitete jahrelang für das Justizministerium in Haftanstalten als Psychiater für Drogenabhängige.