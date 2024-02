Goldener Orden für Faschingsnarr, Jubiläumsball übertraf alle Erwartungen

Im 40. Rankweiler Ball erhielt Langzeitfunktionär Dietmar Breuß die höchste Auszeichnung des Faschingsverbandes. Ein Programm der Superlative im Vinomnasaal.

RANKWEIL. Ein vierstündiges Programm der Superlative mit der hochverdienten Ehrung und höchsten Auszeichnung vom Vorarlberger Faschingsverband für Närrisches Kleeblatt Langzeitfunktionär Dietmar Breuß, dem großen Fest Bares für Rares, den bärenstarken Auftritten der Showtanzgruppe Elements of Dance und der Trachtengruppe Rankweil sowie den Urgesteinen-Duo Harald Keckeis und Martin Salzmann waren die Höhepunkte vom 40. traditionellen Rankweiler Ball im gut gefüllten Vinomnasaal. Der 40. Rankweiler Ball wird in die Geschichtsbücher der Faschingsgilde vom Närrischen Kleeblatt eingehen. Das Beste kommt wie immer zum Schluss: So geschehen zur mitternächtlicher Stunde auf der großen Bühne im Vinomnasaal. Spätestens als Moderator Peter Speckle im Finale der Megaveranstaltung bei der großartigen Schlussnummer unter dem Motto: „Bares für Rares“ die Rankweiler Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall, Vize-„Boss“ Andreas Prenn und die Gemeinderäte Karin Reith und Helmut Jenny auf der Bühne begrüßte, hielt es die rund 400 Besucher längst nicht mehr auf den Sitzen. Zusammen mit Obfrau Monika Dobler, Dietmar Breuß und Ernst Prantl um nur einige beim Namen zu nennen sorgten die Hobby-Schauspieler für beste Unterhaltung. Die begeisterten Ballbesucher bekamen sogar noch eine Zusage mit der Prominenz auf der Bühne zu sehen. Der letzte Programmpunkt fand am meisten Anklang und ließ die Herzen höher schlagen. 27 (!) Jahre als ehrenamtlicher Funkionär in den verschiedensten Funktionen, davon fast zehn Jahre Präsident, ist Dietmar Breuß im Närrischen Kleeblatt nie und nimmer mehr wegzudenken. Grund genug für den Vorarlberger Faschingsverband mit Angelika Egger und Stefan Ellensohn im Rahmen des Jubiläumsball die erbrachten Leistungen vom Rankweiler Faschingsnarr zu würdigen und zu ehren. Als Lohn gab es für Dietmar Breuß den Goldenen Orden und die große Auszeichnung.